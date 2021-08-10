Дозвонились даже до Москвы: Омичи продолжают жаловаться на невыносимую химическую вонь

Из-за неблагоприятных метеоусловий омичи всю ночь дышали отравой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 10 августа Омск пережил очередную «газовую атаку». Люди почти повсеместно чувствовали запах выбросов. «Ароматы» различались только от места локации.

– Больше всего сообщений в дежурной части из Кировского округа, также жалобы оставили жители Советского округа, были из Центрального и Ленинского, – пишут авторы паблика «Дыши.Омск». – Одни горожане писали про химическую сладость и фенол «Омского каучука». Другие – про шум и газ, упоминая ТЭЦ и нефтезавод. Третьи – про жженую резину с «Омскшины». Четвертые – про вонь очистных «ОмскВодоканала». Миазмы канализации, кстати, все чаще вызывают возмущение не только в Советском, но и в Кировском округе.

Омские чиновники в очередной раз посетовали на неблагоприятные метеоусловия, которые мешают смогу рассеяться. Тем временем местные жители договариваются скинуться на собственный измерительный прибор, чтобы хотя бы иметь представление о происходящем.

Кроме того, вчера омичи пытались дозвониться или написать жалобы в московские и новосибирские управления ведомств, обязанных контролировать выбросы. Но все обращения оттуда снова спускают в Омск.