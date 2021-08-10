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Общество10 августа 2021 6:59

Омич утонул, пытаясь переплыть Иртыш на спор

Его друзья отказались принимать участи в соревновании, а омич поплыл
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Иртыше снова утонул молодой парень.

В Иртыше снова утонул молодой парень.

Фото: ВКонтакте

Очередной несчастный случай на воде произошел в Омской области в Большереченском районе. Группа местных молодых людей решила отдохнуть на берегу и искупаться. Инициатором опасной затеи стал 26-летний сельчанин. Он предложил приятелям помериться силами и на спор переплыть Иртыш. Друзья участвовать отказались, но сельчанин все же поплыл.

Как уточнили в пресс-службе полиции, он успел проплыть буквально 100 метров, когда ушел под воду. Все произошло на глазах его друзей, но помочь пловцу уже не успели. Его тело до сих пор не найдено, работы по поиску продолжаются.

Буквально на минувших выходных в Омске недалеко от Ленинградского моста утонул тоже 26-летний омич. Его тело разыскивают.