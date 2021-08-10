Управляющему строящегося отеля Нilton в Омске готовы платить 100 тысяч

Если сроки не сдвинутся, то уже в следующем году в Омске должны достроить четырехзвездочный отель сети Hilton. Его обещают открыть накануне молодёжного чемпионата мира по хоккею. Здание строят на улице Щербанева, недалеко от остановки "Дом Туриста".

Для работы отеля понадобится около 100 человек персонала. Их уже начали подбирать. А недавно появилось объявление и о поиске управляющего. Потенциальный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы в гостиничном бизнесе. Ему предстоит провести немало организационной работы, полностью выстроить систему работы отеля и нанять персонал. Платить управляющему готовы от 100 тысяч в месяц, а кандидатам из другого города даже предоставят жилье.

По задумке архитекторов, в отеле на берегу Оми будут несколько конференц залов, кафе на крыше, а также традиционные спортзал, а сам отель будет рассчитан на 120 номеров.