Штормовое предупреждение: На смену жаре придут дожди с грозами

Синоптики обещают ухудшение погодных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жарким выдалось лето в этом году в Омске. Однако на этой неделе тепло уйдет из города. Прогонит его непогода, которая надвигается на Омск. По сведениям синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. На смену жаре придут дожди с грозами. В некоторых районах они будут затяжными.

В МЧС России по Омской области уже объявили штормовое предупреждение на 9 августа. Пройдут осадки различной интенсивности и 10 августа. В некоторых районах даже с градом и ветром до 25 метров в секунду.

Самым сильным ливень в городе ожидается в среду, 11 августа. Всю неделю будет сыро, если верить синоптиком. Температура днем не повысится выше +22. В некоторые ночи и вовсе будет холодать до +11.

Теплая погода вернется в Омск только в воскресенье, 15 августа. Но и там после пары комфортных дней в городе вернутся дожди с грозами.