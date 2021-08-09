Из-за вакцинации в Омске на полдня перестанут работать пункты пополнения электронных проездных

Омичи в первой половине дня не смогут пополнить проездные в некоторых из киосков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Завтра несколько точек по продаже и пополнению электронных проездных не будут работать с 8 утра до 14:00. Как отмечают в пресс-службе администрации, это связанно с вакцинацией сотрудников. ООО «ОмскТрансКарт» будет ставить прививки сотрудникам, а киоски обещают открывать по мере вакцинации. Будут закрыты следующие точки:

- проспект Сибирский, дом 12, ООТ «Сибирский проспект»;

- проспект Мира, дом 98, ООТ «Магазин "Весна»;

- ул. 21-я Амурская, дом 12, ООТ «21-ая Амурская»;

- ул. Б. Хмельницкого, дом 287, ООТ "ПО "Полет»;

- ул. Кирова, дом 20, ООТ «11-я Рабочая»;

- ул. 10 лет Октября, дом 109, ООТ «6-я Линия»;

- ул. 70 лет Октября дом 6, ООТ «Поворотная»;

- ул. Красный путь, д. 65 ООТ «ул. Рабиновича».

В администрации отметили, что другие сети киосков продолжат принимать посетителей в прежнем режиме. Пополнить или купить карты можно будет там, а также для пополнения баланса омичи могут воспользоваться мобильным приложением Омка.