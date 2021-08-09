Стало известно о состоянии велосипедиста, которого омичи вытаскивали из-под машины

Омич попал под колеса автомобиля, врезавшись в приоткрытую дверь иномарки. Фото: ВКонтакте

На минувших выходных в центре нефтяников произошло серьезное ДТП, в котором пострадал велосипедист. Мужчина упал на проезжую часть, где оказался под колесами джипа. Вытащить спасателям его помогали неравнодушные прохожие. С места аварии омича увезли в больницу с множественными травмами.

Сейчас, как сообщают НГС55, мужчина находится в палате интенсивной терапии в состоянии средней тяжести. У него диагностировали ожоги рук, травму грудной клетки и черепно-мозговую травму.