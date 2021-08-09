В омской колонии заключенных с Днем города поздравляла темнокожая Любочка

Одна из самых известных омских статуй ожила и поздравила заключенных колонии с праздником. Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области

Совсем недавно Омск отметил свой 305-летний юбилей. Все официальные празднования перенесли на сентябрь из-за сложной ситуации с коронавирусом, но омичей все равно поздравляли с праздником. Не остались без поздравлений в этом году и заключенные омской колонии-поселения №13.

В День города работников и заключенных недалеко от главного входа встретила копия знаменитой Любочки. Большое удивление она вызвала, когда начала двигаться и разговаривать. Любочка поздравила всех с праздником и предложила сфотографироваться с ней на память. Как отметили в пресс-службе УФСИН по Омской области, желающих было много.

Роль скульптуры исполнила одна из заключенных колонии, которая состоит в театральном кружке. Чтобы девушка была больше похожа на скульптуру, ее кожу покрасили в темный цвет. Платье для нее тоже сделали силами заключенных. Специально к празднику его сшили в швейном цехе колонии. Вот только его красить не стали и оставили небесно-голубым.