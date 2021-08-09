Омскстат: омичи будут доживать только до 70 лет

На продолжительность жизни омичей сильно повлиял коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омскстат подвел итоги 2020 года и предоставил свежие данные о продолжительности жизни омичей. Прогнозы и имеющиеся данные выглядят не радужно. Прогнозируемая продолжительность жизни горожан стала самой низкой за последние 10 лет.

На основании данных за 2020 год статистики сделали вывод, что в среднем омичи доживают до 70,3 лет. Это ниже, чем фиксировали в 2015 году, тогда омичи доживали до 70,4. Стоит отметить, что с 2015 по 2019 продолжительность жизни росла и составила 72,3 года, но из-за коронавируса, который начался как раз в 2020, показатели упали.

Традиционно, прожить дольше есть шанс у женщин. По данным специалистов, омичка в среднем доживают до 75, лет, а вот мужчины умирают на 10 лет раньше, примерно в 65,2 года.