Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 12:38

Омскстат: омичи будут доживать только до 70 лет

По прогнозам статистиков, ожидаемая продолжительность жизни сократилась
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На продолжительность жизни омичей сильно повлиял коронавирус.

На продолжительность жизни омичей сильно повлиял коронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омскстат подвел итоги 2020 года и предоставил свежие данные о продолжительности жизни омичей. Прогнозы и имеющиеся данные выглядят не радужно. Прогнозируемая продолжительность жизни горожан стала самой низкой за последние 10 лет.

На основании данных за 2020 год статистики сделали вывод, что в среднем омичи доживают до 70,3 лет. Это ниже, чем фиксировали в 2015 году, тогда омичи доживали до 70,4. Стоит отметить, что с 2015 по 2019 продолжительность жизни росла и составила 72,3 года, но из-за коронавируса, который начался как раз в 2020, показатели упали.

Традиционно, прожить дольше есть шанс у женщин. По данным специалистов, омичка в среднем доживают до 75, лет, а вот мужчины умирают на 10 лет раньше, примерно в 65,2 года.