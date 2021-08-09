Появились фото нового граффити на стене «Меги» в Омске

Рисунок занимает почти всю стену торгового центра. Фото: 100 необычных мест Омска

Омичам уже рассказывали об инициативе команды художников преобразить фасад торгового центра «Мега» на Левобережье. Основой их идеи послужило смешение реального и виртуального. За амбициозный проект взялись с энтузиазмом, и вот он близится к завершению.

В одной из омских групп омичи поделились фотографиями готового рисунка и спросили у горожан, как они оценивают преображение ТЦ. Мнения, как всегда, разделились.

Художники попытались воплотить в жизнь идею смешения реальности и виртуальности. Фото: 100 необычных мест Омска

Многим рисунок понравился. Омичи отметили, что выглядит это стильно и «Мега» теперь выглядит по-новому.

- Выглядит супер! Стильно , современно , молодежно! Гораздо лучше чем серая унылая стена в прошлом! - отмечают те, кому граффити понравилось.

Не все омичи оценили новый облик здания положительно. Фото: 100 необычных мест Омска

Но есть и те, кто концептуальный рисунок не оценил и не увидел в нем никакой пользы.

- Не нравится, вообще никак. Как по мне, просто испортили внешний вид, - выражают мнение противники.

Но рисунок в любом случае уже закончен. Оценить его в живую посетители «Меги» смогут уже сейчас.