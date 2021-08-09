В Омской области коронавирусом заразились 388 человек за сутки

В Омской области прирост больных ковидом продолжает оставаться высоким. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным медиков в Омской области продолжает активно распространяться ковид. За сутки заболели еще 388 человек, в больницу отравились 128 человек, а на лечении дома остались 260. Всего с начала пандемии в регионе заболели 64 722 человека.

Выздоровели за сутки 156 человек, а сначала наблюдений в регионе удачно переболели уже 46 975 омичей.

К сожалению, сегодня от ковида умерли 9 человек, с начала пандемии вирус унес жизни 1 787 человек.

В прививочной компании поучаствовали 493 403 человека, 367 831 привиты полностью, а 125 572 дожидаются второго компонента. На данный момент в Омской области болеют ковидом 15 960 человек.