В Лузино грузовой поезд сбил омича в наушниках

Омич не услышал гудка из-за громкой музыки в наушниках. Фото: Никита ПОЛЬКО

Стало известно об инциденте, произошедшем на регулируемом железнодорожном переезде в районе Лузино. Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России, инцидент произошел в минувшую субботу в 11 часов вечера. 21-летний житель села Петровка переходил через пути в наушниках и не услышал сигнала поезда.

Машинист грузового состава пытался затормозить и гудком предупредить парня об опасности, но не успел. Избежать столкновения не удалось, но молодой человек остался жив. Его доставили в больницу с травмами ног и головы. Омичам напоминают, что при переходе железнодорожных путей следует быть внимательными и по возможности снимать наушники.