Охранник общежития украл у омского студента коллекцию монет

12 монет и телефон студент оценил в 8 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Необычная кража произошла в Омске. Воришкой оказался охранник общежития, а потерпевшим 23-летний студент. Молодой человек часто не ночевал в комнате, потому что подрабатывал таксисом по ночам. На днях он собрался съезжать и принялся за сбор вещей, но неожиданно не нашел телефон и небольшую коллекцию монет, которые собирал. Молодой человек обратился в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, воришкой оказался местный охранник. Он знал, что в комнате студента уже долгое время сломан замок, поэтому она не запирается. Подгадав время, когда студент снова отправится на заработки, он зашел в комнату и забрал самое ценное, что сумел найти: телефон и монеты. Сразу продавать их он не стал, а решил оставить для личных нужд. Студент получил свои вещи обратно, а на охранника завели уголовное дело за кражу.