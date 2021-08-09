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Общество9 августа 2021 10:03

В омской мэрии рассказали, почему переносят остановку, ради которой вырубили деревья на проспекте Карла Маркса

Жители были обеспокоены внезапным исчезновением растений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Для переноса остановки вырубили деревья и 45 метров живой изгороди.

Для переноса остановки вырубили деревья и 45 метров живой изгороди.

Фото: Павел КЛОКОВ

На прошлой неделе омичи активно высказывали недовольство внезапным переносом остановки «Хлебозавод». Ради этого рабочие снесли несколько деревьев и живую изгородь, которые росли чуть дальше остановки. Оказалось, что переносить остановку надумали из-за проезда к строящейся элитной многоэтажке. Оказалось, его запланировали именно на месте остановки, рассказали в департаменте транспорта Омска.

- Новый проект организации дорожного движения был утвержден ГИБДД по городу Омску и согласован с департаментом городского хозяйства, - отметили представители ведомства.

Сейчас место под новую остановку уже почти готово, но когда именно остановка переедет, пока не известно. По планам мэрии, останавливаться общественный транспорт будет недалеко от старой пятиэтажки, которая находится за поворотом к улице Серова.