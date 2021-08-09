Появилось видео драки водителей на Красноярском тракте в Омске

Разнять драку пыталась только спутница одного из дебоширов. Фото: скриншот с видео

В соцсетях омичи поделились видео, на которое попал конфликт двух водителей. Мужчины, скорее всего, оказались разного мнения на счет правил проезда по Красноярскому тракту. Но до аварии, к счастью, дело не дошло. Водители решили выяснить отношения не только на словах, но и кулаками. Из-за этого образовался небольшой затор.

На кадрах с видеорегистратора, которыми поделился один из проезжавших водителей, видно, что мужчины уже некоторое время пытаются подраться, но их разнимает женщина, ехавшая с одним из них. Судя по всему, серьезной драки так и не случилось. В комментариях под постом омичи большей частью осудили подобные разборки прямо на дороге.