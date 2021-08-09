В Омске закончили ремонт Ленинградского моста

Сейчас на мосту выполняют чистовые работы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Завершили запланированный на 2021 год ремонт Ленинградского моста. Уже несколько лет специалисты занимаются заменой деформационных швов, которые находятся в аварийном состоянии.

Швы полностью заменили, а места соединений закатали новым асфальтом. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- После установки подрядчиком последних элементов деформационных швов мы заасфальтировали стыковые соединения, в выходные убирали ограничивающие знаки дорожного движения, прометали проезжую часть, сегодня ремонтные работы на тротуарах также будут закончены, - рассказала о ходе работ директор БУ г. Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

Капитальный ремонт моста намечен пока на 2022 год. Сейчас идут подготовительные работы, составляют проект и обследуют мост.