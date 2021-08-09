Сегодня утром в Омске задержали сразу три самолета

Сегодня утром омичи испытали неожиданные трудности с полетами. Фото: Евгений Цуприк

Сегодня утром пассажиры в омском аэропорту узнали о задержке сразу трех рейсов, по трем разным направлениям. С самым большим опозданием полетят пассажиры в Москву. Все из-за того, что самолет из Домодедово, который должен был приземлиться в Омске еще в 5:30 по дороге совершил экстренную посадку в Перми. Это произошло из-за того, что одному пассажиру стало плохо. Экипаж принял решение сесть в ближайшем аэропорту, рассказали в омском аэропорту. Пассажиру оказали необходимую помощь, и через 1,5 часа борт вылетел в Омск. Здесь его ждут примерно к 11 часам. А те, кто купил билеты, смогут улететь ближе к 12.

Задерживались сегодня и два других рейса. Из Сочи на 2,5 часов задержали из-за тумана, который накрыл Омскую область сегодня ночью, а борт из Новосибирска задержался, потому что поздно прибыл а аэропорт отправления.