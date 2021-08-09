Последовательность подключения потребителей АО «Омск РТС» к теплоснабжению в осенне-зимний период

АО «Омск РТС» разъясняет порядок подключения объектов к теплоснабжению от источников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».

В отопительный период подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 25.06.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021).

Подача теплоснабжения на объекты осуществляется с даты, указанной в Постановлении Администрации города Омска о начале отопительного периода. Включение теплоснабжения осуществляется по документам, подтверждающим техническую готовность объекта – многоквартирного, дома, школы, детсада и т.д. (справки о проведенных мероприятиях по подготовке тепловых энергоустановок АО «Омск РТС», акта проверки и паспорта готовности Администрации г. Омска).

Подключение к системе теплоснабжения происходит поэтапно в следующей последовательности: в числе первых включается отопление в образовательных организациях (дошкольных, общеобразовательных, специальных (коррекционных), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительного образования), медицинских организациях, домах-интернатах для престарелых и инвалидов и т.п. Далее происходит подключение объектов жилого фонда (жилых домов, гостиниц, общежитий), образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования. И на третьем этапе подключаются прочие абоненты (административные и промышленные здания).

В случае отсутствия теплоснабжения или возникновения проблем с прогревом отопительных приборов, в первую очередь необходимо обратиться в обслуживающую организацию для получения разъяснений (УК, ТСЖ), при необходимости будет организовано совместное обследование с представителем АО «Омск РТС» для выяснения причин отклонения температурных и гидравлических режимов.