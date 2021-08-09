В больнице под Омском дождь пошел прямо в здании

В больнице пытались спасти положение ведрами, но не вышло.

Накануне в Омск и области прошли сильные дожди. Ливень разразился в воскресенье и продлился не так уж долго, но успел наделать шума. Дороги в городе селах, как это часто бывает, затопило. Одна из улиц Омска превратилась в настоящую реку, сквозь которую приходилось пробираться автомобилистам. Но не только водителям пришлось столкнуться с новыми водоемами. Неожиданно с такой проблемой пришлось справляться и медикам.

В соцсетях появилось видео из больницы в Лузино. Автор видео даже не стал ничего комментировать, а просто запечатлел происходящее. С потолка в коридоре больницы бурным потоком течет вода, за короткое время пол в коридоре превратился в огромную лужу. Видно, что персонал пытался это предотвратить, поставили ведра, но они не справились с объемом воды.