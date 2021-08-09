В Омске отремонтированная дорога на 5-й Кордной превратилась в реку

Так сейчас выглядит отремонтированная дорога на 5-й Кордной. Фото: «ЧП Омск»

На улице 5-й Кордной только недавно завершили ремонт проезжей части. При этом чиновники отчитываются, что дороги теперь ремонтируют комплексно: с ливневой канализацией, освещением, дорожной разметкой и тротуарами.

Однако после испытания первым же ливнем оценить можно только последние. Все остальное ушло под воду.

– Вот это новый асфальт по 5-й Кордной, – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск». – Интересно, сколько он прослужит после пары таких дождей без ливневок?!