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Общество9 августа 2021 7:10

В Омске отремонтированная дорога на 5-й Кордной превратилась в реку

Ливневая канализация – если она там и есть – не справляется со своей задачей
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Так сейчас выглядит отремонтированная дорога на 5-й Кордной. Фото: «ЧП Омск»

Так сейчас выглядит отремонтированная дорога на 5-й Кордной. Фото: «ЧП Омск»

На улице 5-й Кордной только недавно завершили ремонт проезжей части. При этом чиновники отчитываются, что дороги теперь ремонтируют комплексно: с ливневой канализацией, освещением, дорожной разметкой и тротуарами.

Однако после испытания первым же ливнем оценить можно только последние. Все остальное ушло под воду.

– Вот это новый асфальт по 5-й Кордной, – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск». – Интересно, сколько он прослужит после пары таких дождей без ливневок?!

«Река» на 5-й Кордной
Видео: «ЧП Омск»