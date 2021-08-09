В Омске служебная овчарка помогла поймать грабителя и вернуть телефон болельщику «Авангарда»

Орлетта только недавно поступила на службу и уже делает успехи. Фото: УМВД России по Омской области

Служебная овчарка по кличке Орлетта помогла задержать грабителя, напавшего на припозднившегося прохожего в Октябрьском округе.

Потерпевший возвращался в три часа ночи из кафе. Мужчина пришел на остановку общественного транспорта. Там разговорился с незнакомцем. Потом достал телефон, чтобы вызвать такси. Новый приятель вырвал гаджет из рук доверчивого собеседника и убежал.

Приметный сотовый нашли в ломбарде. Фото: УМВД России по Омской области

Но след обидчика смогла взять Орлетта. Собака привела к дому грабителя на улице 5-й Кордной.

Подозреваемым оказался 39-летний рецидивист, которого выпустили из колонии лишь в январе. Мужчина рассказал, что сдал сотовый с приметным логотипом «Авангарда» в ломбард за 3 тысячи рублей.

– Телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».