391 заболевший в сутки: В Омске снова побит антирекорд по коронавирусу

Ситуация с ковидом продолжает быть напряженной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый антирекорд по суточному приросту заболевших ковидом был установлен сегодня. По данным минздрава, за сутки в регионе прибавился 391 зараженный. Таких высоких цифр еще не регистрировали. Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 64 334 человек.

Выздоровели за сутки всего 152 омича. Эти показатели пока одни из самых нестабильных, числа то поднимаются выше 200 человек, то опускаются ближе к сотне. С начала пандемии справиться с болезнью смогли 46 819 омичей.

Продолжает оставаться довольно высокой и смертность. За сутки умерли 11 человек, а за все время пандемии ковид забрал жизни 1 778 омичей.

В прививочной компании приняли участие 491 702 человека. Из них уже получили вторую прививку и стали полностью вакцинированными, по данным медиков, 365 812 человек.