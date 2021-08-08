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Общество8 августа 2021 8:49

В серьезной аварии в Нефтяниках пострадал велосипедист

Его зажало под одним из автомобилей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Омич попал под колеса автомобиля, врезавшись в приоткрытую дверь иномарки.

Омич попал под колеса автомобиля, врезавшись в приоткрытую дверь иномарки.

Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла накануне в районе Нефтяников недалеко от остановки Малунцева. Одного из ее участников пытались спасти несколько десятков прохожих.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, все началось со столкновения велосипедиста с дверью припаркованного на обочине KIA Rio. Автомобилист резко открыл дверь и велосипедист не успел затормозить. 39-летний мужчина упал на дорогу и годил под колеса Toyota RAV4. Дело осложнилось тем, что следом в иномарку врезался ВАЗ-2114. Велосипедиста зажало под внедорожником.

Пока дожидались спасателей и скорую, неравнодушные прохожие поддерживали тяжелую машину. Пожарным удалось довольно быстро достать велосипедиста, его забрала с места аварии скорая помощь.

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Омичи поднимали машину, чтобы освободить велосипедиста
Омичи поднимали машину, чтобы освободить велосипедиста
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