«Надвигается циклоническая депрессия»: омичам пообещали теплую и дождливую погоду

Омичей ждет неделя проливных дождей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После довольно теплой и сухой недели в Омск идут дожди. Уже сегодня, 8 августа, погода ощутимо испортилась. На улице довольно прохладно, примерно +18, и постоянно идет дождь. Все это из-за накрывшего Омскую область циклона.

- Такому развитию синоптической ситуации способствует надвигающаяся на территорию Омской области циклоническая депрессия с активными фронтальными разделами. Дождь, местами сильный, гроза, град на фоне умеренно-теплой погоды в ближайшие дни сохранятся, - пообещала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В понедельник, 9 августа, омичей также ждут местами дожди, температура днем поднимется до +26. Такую погоду синоптики обещают до конца рабочей недели. Вот только к пятнице совсем похолодает, обещают около +19 градусов. Зато ненадолго прекратятся дожди. На выходные пока не прогнозируют осадки.