Омич без прав учил сына водить на оживленной трассе

Отца и сына на Москвиче без прав поймали случайно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Омской области сотрудники Госавтоинспекции проводили обычное патрулирование на трассе Челябинск-Новосибирск. Примерно в 12:15 они остановили старенький Москвич и не ожидали никаких сюрпризов от проверки документов, но все оказалось иначе.

За рулем оказался 17-летний подросток, а на пассажирском сидении рядом его отец. Место для обучения вождению омич выбрал не самое удачное. Прои проверке выяснилось, что прав нет не только у подростка, но и у его отца. Плюс ко всему, автомобиль после покупки не застраховали и не поставили на учет.

Как уточнили в полиции, на несовершеннолетнего водителя завели сразу три административных дела. Его вместе с отцом доставили в ближайшее отделение полиции для профилактической беседы.