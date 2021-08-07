В Омске работница банка отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Мошенники несколько дней звонили омичке и их упорство было вознаграждено. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На удочку телефонных мошенников попала работница банка из Знаменского района Омской области. Женщине позвонил неизвестный и представился московским следователем. Он сообщил, что неизвестный мужчина пришел в банк с доверенностью и попытался взять на имя омички крупный кредит. В первый раз женщина отреагировала адекватно, сказала, что никому доверенность не предоставляла и повесила трубку. Но мошенники были настойчивыми, они еще несколько дней звонили омичке, а потом сообщили, что пытавшегося взять кредит задержали, а чтобы помешать мошенникам обналичить деньги, ей нужно подтвердить получение средств.

Работница банка поддалась на уловки, мошенникам удалось расположить ее к себе. Женщина выполнила инструкции и через мобильный банк получила 1,3 миллиона. Потом с ней сразу же связались якобы сотрудники банка и попросили перевести все деньги на безопасные счета. Омичку не смутила ни распространенная схема действий, ни то, что "безопасные счета" оформлены на физическое лицо, а также наличие комиссии. В общей сложности женщина отдала мошенникам 1 512 435 рублей.

Как отметили в полиции, женщина поняла, что стала жертвой мошенников только через несколько дней, когда связалась с представителями другого банка, куда переводила полученный кредит. Теперь омичке придется выплачивать заем, а полицейские ищут мошенников.