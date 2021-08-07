В Омске из окна многоэтажки выпал двухлетний малыш

За малышом не уследила бабушка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В причинах очередного падения ребенка из окна разбирается омская полиция. На этот раз несчастный случай произошел в Кировском округе на улице Рокоссовского. Очевидцы заметили, что на подоконнике второго этажа стоит ребенок, а в следующую секунду он уже падал вниз. Мальчику вызвали скорую.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, ребенок выпал из окна когда остался без присмотра. За 2-летним малышом следила бабушка, пока родители были в отъезде по работе. Пожилая женщина убиралась на кухне, а ребенок находился один в соседней комнате. Его привлекли громкие звуки за окном. Раньше ребенок уже играл на подоконнике, поэтому без труда забрался на него и открыл окно.

Сейчас за его состоянием следят медики, жизни малыша ничего не угрожает. В полиции еще раз напоминают, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. И, чтобы избежать подобных случайностей, лучше ограничивать их доступ к окнам.