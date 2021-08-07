В Омске нашлась девушка с родинкой на шее, которая пропала в начале недели

Женщина решила отдохнуть и несколько дней провела у друзей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 6 августа, у омичей просили помощи в поисках 29-летней омички. Родные не могли никак связаться с женщиной с 3 августа. Она просто вышла из дома ранним утром и исчезла.

Как рассказали в полиции, омичку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, а все это время она провела у друзей. Находилась пропавшая недалеко от дома, ее знакомы тоже живут на Левом берегу. В полиции женщина объяснила, что ушла сознательно и связываться с родней просто не хотела. Подобное поведение стражи порядка связали с низкой социальной ответственностью. В любом случае, женщина нашлась и теперь ей и родственникам предстоит долгий и сложный разговор.