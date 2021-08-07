На паралимпийские игры в Токио поедут шесть омских спортсменов

В мировых соревнованиях будут участвовать шесть спортсменов.

К завершению близится летняя олимпиада в Токио. Омские спортсмены на ней выступили довольно успешно. Стразу три медали завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пистолета, еще одно серебро в командном зачете получил молодой пловец Мартин Малютин.

Совсем скоро начнется Паралимпиада, куда отправятся сразу шесть спортсменов из Омска. Больше всего спортсменов поборются за медали в плавании, соревноваться будут мастера спорта Елизавета Сидоренко и Вероника Медчаинова, и фехтовании, здесь выступят Александр Кузюков и Юлия Майя. Александр Работницкий поучаствует в соревнованиях по легкой атлетике, а в пулевой стрельбе за честь страны будет сражаться мастер спорта Оксана Березовская.

Паралимпиада начнется 24 августи и продлится до 5 сентября 2021 года. Всего от России в ней примут участи 240 спортсменов из 50 регионов страны.