Житель Омска разбился насмерть, выпав из окна на третьем этаже

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Фото: Александр ГЛУЗ

ЧП случилось 4 августа в Омске. Из окна на третьем этаже дома выпал мужчина. Несмотря на относительно небольшую высоту, он неудачно упал и очень сильно разбился.

Как рассказали «КП-Омск» в пресс-службе областного УМВД, скорую ему вызвали очевидцы. Потерпевшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи № 1, где он вскоре скончался.

Материалы дела переданы в Следственный комитет по Омской области для проведения проверки по факту происшедшего.