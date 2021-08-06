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Происшествия6 августа 2021 14:01

Житель Омска разбился насмерть, выпав из окна на третьем этаже

Мужчину с серьезной травмой головы увезли в больницу, но спасти его не удалось
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Фото: Александр ГЛУЗ

ЧП случилось 4 августа в Омске. Из окна на третьем этаже дома выпал мужчина. Несмотря на относительно небольшую высоту, он неудачно упал и очень сильно разбился.

Как рассказали «КП-Омск» в пресс-службе областного УМВД, скорую ему вызвали очевидцы. Потерпевшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи № 1, где он вскоре скончался.

Материалы дела переданы в Следственный комитет по Омской области для проведения проверки по факту происшедшего.