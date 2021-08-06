Житель Омска разбился насмерть, выпав из окна на третьем этаже

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Фото: Александр ГЛУЗ
ЧП случилось 4 августа в Омске. Из окна на третьем этаже дома выпал мужчина. Несмотря на относительно небольшую высоту, он неудачно упал и очень сильно разбился.
Как рассказали «КП-Омск» в пресс-службе областного УМВД, скорую ему вызвали очевидцы. Потерпевшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи № 1, где он вскоре скончался.
Материалы дела переданы в Следственный комитет по Омской области для проведения проверки по факту происшедшего.