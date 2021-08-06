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Общество6 августа 2021 13:49

Омичи наловили осетра в Иртыше почти на 150 тысяч

Ночная рыбалка обернулась уголовным делом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске поймал рыбаков, наловивших стерляди на 150 тысяч.

В Омске поймал рыбаков, наловивших стерляди на 150 тысяч.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На Левобережье в Омске полицейские задержали двух рыбаков. Внимание патрульных привлекли два молодых человека, вытаскивавших а берег надувную лодку с мотором в час ночи. Для прогулок на реке точно было поздно. Когда полицейские приблизились, увидели, что в лодке лежат сети и ведро молодых осетров.

Оказалось, что двое 26-летних приятелей одолжили лодку и с сетями отправились по Иртышу от села Троицкое Омского районе к Омск. За это время в сеть попало 33 осетра, некоторые из них не превышали 15 сантиметров в длину. Промысел этой рыбы в Омской области запрещен. Сельчане утверждали, что ловили рыбу для себя и на такую рыбалку вышли впервые. Как сообщили в пресс-службе полиции, на сельчан завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ущерб составил около 148,5 тысяч рублей. За такую рыбалку омичам грозит до двух лет лишения свободы.

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Вылов стерляди Омске
Вылов стерляди Омске