Прокуратуру заинтересовало, почему омский ветеран живет в доме с аварийной крышей

Дом, в котором живет Василий Иванович Богатырев, не ремонтировали почти полвека. Фото: ОНФ

В непростой ситуации оказался омский ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Богатырев, живущий в многоэтажке на улице Лукашевича. После каждого дождя его квартиру затапливает. Уже очень пожилой человек вынужден жить в сырости, с отваливающимися потолками и обоями.

Все из-за того, что за капремонт его дома взялись нерадивые подрядчики. Сначала из-за финансовых трудностей они не поменяли аварийную крышу на проблемном доме, а потом и вовсе перешли на другой объект. Сейчас решается вопрос о поиске новых строителей, которые приведут дом в порядок. Но это займет, как минимум, полгода, которые 99-летнему человеку придется прожить в прежних условиях.

– По поручению прокурора Омской области прокуратура Кировского округа проводит проверку соблюдения требований законодательства о нарушении социальных прав ветерана Великой Отечественной войны, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Будет дана оценка действиям должностных лиц. При наличии оснований будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав ветерана.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора Омской области.