В этом году гости «Флоры-2021» смогут увидеть резервуар из цветов

Масштабное мероприятие проходит на нескольких городских площадках и организовано под эгидой Администрации г. Омска.

При финансовом участии АО «Транснефть - Западная Сибирь» в рамках мероприятия была организована специальная экспозиция. Для ее оформления было использовано более тысячи крупноцветковых махровых хризантем, а для создания «живого» логотипа компании «Транснефть» - более полутысячи красных и синих петуний. Для посетителей «Флоры» организована специальная фотозона.

Главная задача «Флоры» - представить современные образцы городского ландшафтного дизайна и привлечь внимание к вопросам благоустройства города, созданию комфортного и экологичного общественного пространства. «Поддержка социально ответственного бизнеса, заботящегося о преображении родного города, для нас очень важна. Участие ведущих организаций подчеркивает потенциал омского региона», - подчеркнула представитель мэрии Елена Герасименко.

Поддержка подобных городских мероприятий является важным вкладом АО «Транснефть - Западная Сибирь» в формирование комфортной городской среды и реализацию проектов по благоустройству и озеленению рекреационных территорий не только в Омске, но и в других регионах присутствия. Предприятие ежегодно выделяет благотворительные средства на благоустройство входной зоны в омский парк культуры и отдыха «Зелёный остров». При финансовой помощи были обновлены общественные пространства в Мариинске Кемеровской области, посёлке Лазурный Красноярского края. За последние пять лет АО «Транснефть - Западная Сибирь» направило на социально-экологические проекты более 9 млн рублей. Активное участие в таких инициативах принимают и волонтеры предприятия.

Справочно:

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Август текущего года посвящен проблемам климата и экологии и нацелен на популяризацию научных знаний об окружающей среде. Куратором данного направления в рамках тематического года выступает ПАО «Транснефть».