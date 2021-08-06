Омич попытался откупиться от полицейского, но угодил под суд

Полицейский не оценил взятку и сдал омича коллегам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске суд будет рассматривать дело 67-летнего водителя, который пытался дать взятку полицейскому. Его остановили патрульные за нарушения ПДД 30 июня 2021 года на улице 1-я Поселковая. Пока оформляли протокол, полицейские заметили, что омич еще и пьян. От медицинского освидетельствования он отказался, но предложил инспектору взятку. За то, чтобы он закрыл глаза на нарушения, водитель предложил 4 100 рублей. Полицейский отказался и, возможно, на этом бы все закончилось, но омич оказался упорным. Он оставил деньги на коробке переключения передач в патрульной машине. Полицейский разозлился и сдал омича коллегам.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, омич признал свою вину и раскаялся. Дело направили в Первомайский суд для рассмотрения по существу.