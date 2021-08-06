Появились первые фотографии с грядущей в Омске «Флоры»

В этом году выставка будет посвящена году науки. Фото: ВКонтакте

Скоро в Омске стартует традиционная выставка «Флора». Ее не стали переносить на сентябрь, как это сделали с празднованием Дня города и марафоном. Все это должно было состояться уже в эти выходные, но теперь пройдет осенью. Но посмотреть на цветочные композиции омичи все же смогут.

Выставка должна открыться на грядущих выходных. Фото: ВКонтакте

Некоторые из скульптур уже установили. Фото: ВКонтакте

В этом году «Флора» будет посвящена году науки. Некоторые скульптуры уже успели установить, поэтому проходящие мимо омичи фотографируют их заранее. В дни работы выставки на «Флоре» обычно очень многолюдно. В соцсетях горожане уже поделились несколькими фотографиями. Успели запечатлеть огромный бюст Менделеева, разноцветную цепочку ДНК, какую-то молекулу и космическую скульптуру, состоящую из космонавта и двух ракет из, которых выглядывают, видимо, знаменитые Белка и Стрелка.