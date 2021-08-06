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Общество6 августа 2021 11:51

Жителям Омской области разрешили охотится на росомаху, исключенную из Красной книги

Зверь, одновременно похожий на барсука и медведя, больше не вымирает, решили чиновники
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Этим симпатичным зверям стоит лучше прятаться от человека. Они больше не считаются редкими.

Этим симпатичным зверям стоит лучше прятаться от человека. Они больше не считаются редкими.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минприроды Омской области опубликовало приказ, согласно которому разрешается добыча животных и птиц, еще недавно находившихся в Красной книге. Ситуация стабилизировалась, и больше они не являются редкими – по крайней мере, в нашем регионе.

Омские охотники могут получить разрешение на добычу одной росомахи. Всего в области насчитали 68 этих зверей, одновременно похожих на барсука и медведя. Также выдаются разрешения на отстрел десяти серых куропаток и сотни коростелей.