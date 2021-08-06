Жителям Омской области разрешили охотится на росомаху, исключенную из Красной книги

Этим симпатичным зверям стоит лучше прятаться от человека. Они больше не считаются редкими. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минприроды Омской области опубликовало приказ, согласно которому разрешается добыча животных и птиц, еще недавно находившихся в Красной книге. Ситуация стабилизировалась, и больше они не являются редкими – по крайней мере, в нашем регионе.

Омские охотники могут получить разрешение на добычу одной росомахи. Всего в области насчитали 68 этих зверей, одновременно похожих на барсука и медведя. Также выдаются разрешения на отстрел десяти серых куропаток и сотни коростелей.