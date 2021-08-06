За сутки в Омской области ковидом заболели 385 человек

Рост темпов заражаемости коронавирусом в Омской области замедлился. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омск, похоже, перестало расти количество ежедневных заражений коронавирусом. Если несколько недель подряд каждый день медики фиксировали все больше новых случаев, то теперь количество остается почти неименным.

За последние сутки, по данным минздрава, в регионе зафиксировали 385 случаев заражения. Вчера этот показатель достиг 388. Всего с начала пандемии в регионе заболели 63 554 человека.

Выздоровели за сутки 263 человека. Общее число удачно переболевших сейчас составляет 46 376 человек.

К сожалению, довольно высокими пока остаются и показатели смертности. За сутки ковид унес жизни 10 человек, а с начала пандемии в Омской области умерли уже 1 756 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 482 042 человека. Полностью привиты от ковида на сегодняшний день 357 357 омичей и жителей области.