Убийца из Тюмени 13 лет жил в Омске по поддельному паспорту

Более 10 лет назад мужчина расстрелял семью племянника и сбежал от следствия в Омск. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тюмень этапировали 61-летего омского заключенного. Его поймали с крупной партией наркотиков в 2019 году и осудили. Мужчина успел отсидеть часть срока, когда выяснилось, что хранение наркотиков не единственное его преступление.

Снова взялись проверить данные по старому делу об убийстве следователи из следственного комитета Томской области. Оказалось, что отпечатки пальцев преступника, сбежавшего от следствия 13 лет назад, нашлись в базе под другим именем. Это был осужденный в Омске наркоторговец. Его преступный путь начался с убийства собственного племянника, сообщают в пресс-службе следственного комитета Томской области. В 2008 году мужчина застрелил из незарегистрированного пистолета своего племянника из-за давнего конфликта. Ранения получили и родители парня, но отцу удалось забрать у нападавшего оружия. Тогда томич сбежал и перебрался в Омскую область. Он сделал поддельные документы и прожил дюжину лет совершенно спокойно, пока не попался с наркотиками.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело после побега подозреваемого приостановили, но работу не прекращали. Сейчас заключенного этапировали в Тюменскую область. Ему предъявили обвинение сразу по трем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух человек» и «Незаконное хранение оружия». Дело готовятся передать в суд.