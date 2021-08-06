Компенсировал моральный ущерб: Дебошир обокрал омича из-за замечания

Полицейские быстро нашли грабителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился взволнованный 41-летний омич. Он рассказал, что несколько минут назад его во дворе одного из домов на улице 20-ого Партсъезда ограбил неизвестный. Омич проходил через двор, когда заметил сильно шумящую компанию, распивающую спиртное. Мужчина сделал замечание, а один из собутыльников возмутился. Начался спор, а затем дело дошло до драки. Пострадавший упал и выронил телефон. Гаджет сразу забрал местный.

Оказалось, он живет в том самом доме, под окнами которого выпивал. Полицейские быстро нашли его и доставили в отделение. Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина отказывался возвращать телефон владельцу. Он рассказал, что забрал его в качестве моральной компенсации за оскорбление. В конце концов телефон вернули владельцу, а вот на дебошира завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее он уже был судим за подобные преступления.