Пьяная жительница Омской области разбила мужу голову замком

Инцидент произошел в деревне Радищево Нижнеомского района. Как обычно и бывает в таких случаях, пожилая семейная пара выпивала. Беседа зашла в тупик. 59-летняя жена схватила первое, что попалось под руку, – дверной замок – и стукнула 60-летнего супруга по голове.

Медики диагностировали у потерпевшего сельчанина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленную рану волосистой части головы.

– Госпитализация потерпевшему не потребовалась, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Орудие преступления изъято, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.