В Омске посадят 300 новых деревьев

Рабочие уже начали высаживать новые деревья. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В последнее время в Омске только и слышно, что ради какой-нибудь стройки планируют вырубить деревья. Омичи не перестают бить тревогу по этому поводу. Но есть и хорошие новости. До конца года в Омске появится более 300 новых деревьев. Саженцы уже начали высаживать перед новым зданием Кадетского корпуса на улице 60 лет Победы, сообщили в мэрии.

Там заранее подготовили места для посадки. Скоро вдоль улицы появится аллея из ив, лип и яблонь. Все саженцы уже подрощены, высота каждого около 2-2,5 метров. Их высаживают по особой системе, чтобы сохранить корни и увеличить шансы на приживаемость. Как отмечают озеленители, пик летней жары уже прошел, поэтом время для посадки самое лучшее. За новыми деревьями первое время будут усиленно ухаживать.