В Нефтяниках отключат горячую воду

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении горячего водоснабжения:

- с 00.00 23.08.2021 до 24.00 26.08.2021 согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021» будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей луча Юбилейный ТЭЦ-4.

Отключаются потребители, осуществляющие ГВС от Юбилейного луча ТЭЦ-4 в районе улиц: ул. Проспект Мира, ул. Пригородная, ул. Попова, ул. Забайкальская, Комбинатская.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.