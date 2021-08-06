«Катание подтянем»: «Авангард» позвал Леонеля Месси на сборы в Сочи

«Авангард» предложил Месси бросить футбол и продолжить спортивную карьеру на льду.

Накануне всех футбольных фанатов потрясла новость о том, что Леонель Месси ушел из футбольного клуба «Барселона». Аргентинец выступал за Барсу всю карьеру, поэтому сейчас футбольные фанаты пристально следят, что будет делать футболист.

Одними из первых на эту новость отреагировали в «Авангарде». В своем официальном твиттере клуб опубликовал шуточное приглашение известного футболиста на сборы в Сочи, которые сейчас в самом разгаре.

- Ждем на сборы в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся, - написал «Авангард». Даже прикрепили шуточный пост с ответом футболиста, где он якобы пообещал приехать.

Уже нашлись те, кто поверил в шуточный пост Месси. Жаль, его нет в Твиттере. Возможно, футболист ответил бы на приглашение лично. Фото: Твиттер ХК «Авангард»

- Барса, спасибо за все! Ты всегда останешься в моем сердце, но у меня давно была мечта поработать с Бобом Хартли – одним из лучших тренеров. Балашиха, Омск – с нетерпением жду личной встречи! – гласит шуточная подпись под отфотошопленной фотографией Месси, где он стоит в худи с логотипом «Авангарда».

Шутку многие оценили, а некоторые иностранцы, увидевшие твит, уже интересуются, шутка ли это. Пока им честно отвечают, что да. Но россияне в интернете любят пошутить, поэтому все возможно.