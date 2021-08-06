«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги онлайн

Статистика подтверждает, что омичи стали гораздо чаще использовать онлайн-сервисы для оплаты услуг предприятия, передачи показаний приборов учета и заказа услуг сервисного центра.

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без дистанционных сервисов во всех сферах услуг. С помощью мобильных приложений в «Росводоканал Омск» можно подать заявку на сантехнические и лабораторные услуги, установку и замену приборов учета, направить документы и заказать справки. Но главным преимуществом этих каналов является быстрая оплата коммунальных услуг.

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, не посящая офис, можно:

- в мобильном приложении «РВК.Услуги»;

- через личный кабинет для физических и юридических лиц;

- на сайте компании;

- через сайт «Все платежи»;

- через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», банковской картой на сайте предприятия;

- Мы работаем над тем, чтобы нашим потребителям было максимально легко коммуницировать с предприятием. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в регионе, мы сохраняем высокий уровень предоставляемых услуг населению в сфере водоснабжения и водоотведения. В феврале этого года мы запустили новый сайт, который помогает осуществлять платежи за потребленные услуги не выходя из дома или с работы. Через приложение «РВК.Услуги» можно оплачивать квитанции, передавать показания индивидуальных приборов учета, а также отслеживать задолженность по лицевому счету. Держатели карты Сбербанк отдают предпочтение мобильному приложению: ежемесячно оплачивают услуги или настраивают автоплатеж. Сайт «Все платежи» - надежный помощник при оплате различных услуг, в том числе и омского водоканала, - отметила коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

«Росводоканал Омск» напоминает абонентам, что оплачивать потребленные услуги нужно своевременно до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным. Не накапливайте долги, платите за воду ежемесячно, а в сложной ситуации любой потребитель может обратиться за оформлением индивидуального графика погашения долгов.