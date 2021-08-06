Омск ждут похолодание и затяжные дожди

Омскую область накроют затяжные дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Омской области осталось потерпеть жару еще пару дней. Более комфортной температура на улице станет уже к вечеру пятницы, 6 августа.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в регионе пройдут кратковременные дожди, грозы, которые освежат атмосферу.

В субботу, 7 августа, днем все еще сохранится очень жаркая погода – до +33 градусов. Также будет идти дождь. Прогнозируют сильный ветер порывами до 15-17 м/с.

Такая же погода сохранится и в воскресенье, 8 августа. Однако осадки дополнятся еще и градом.

Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, в начале следующей недели ожидается существенное похолодание до комфортных +21...+23. При этом понижение температуры будет сопровождаться дождями и грозами, которые будут идти с небольшим перерывом до 19 августа.