Надежный заслон

2 августа специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» досматривали автомобиль, на котором из Нур-Султана в наш город перевозили кумыс в количестве 75 кг/50 мест. В ходе досмотра транспортного средства было установлено, у перевозчика на продукцию животного отсутствует ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для перемещения груза через границу. Поэтому специалистами Управления принято решение о запрете ввоза животноводческой продукции на территорию наше страны. Кумыс вернули к месту погрузки, а правонарушителя привлекли к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».