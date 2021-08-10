Зараженную продукцию не пустили в Омскую область

При проведении карантинного фитосанитарного контроля продукции из стран ЕАЭС в 8 случаях выявили 4 вида карантинных объектов? повилику, восточную плодожорку, западный цветочный трипс, вирус мозаики пепино. Эти растения, вредители и заболевания включены в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Таким образом, 41,65 тонна зараженных персиков, 20,27 тонн томатов и 19 тонн перцев были возвращены в страны-экспортеры – Казахстан и Киргизию. А 365 штук роз и альстромерий из Армении уничтожены под контролем специалистов Управления Россельхознадзора. Эти меры были предприняты, чтобы предотвратить распространение на территории региона карантинных объектов.