Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 6:25

Зараженную продукцию не пустили в Омскую область

Ввоз 80 тонн и 365 штук такой растительной продукции в июле предотвратили специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области.
КомментироватьОставить комментарий(0)

При проведении карантинного фитосанитарного контроля продукции из стран ЕАЭС в 8 случаях выявили 4 вида карантинных объектов? повилику, восточную плодожорку, западный цветочный трипс, вирус мозаики пепино. Эти растения, вредители и заболевания включены в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Таким образом, 41,65 тонна зараженных персиков, 20,27 тонн томатов и 19 тонн перцев были возвращены в страны-экспортеры – Казахстан и Киргизию. А 365 штук роз и альстромерий из Армении уничтожены под контролем специалистов Управления Россельхознадзора. Эти меры были предприняты, чтобы предотвратить распространение на территории региона карантинных объектов.