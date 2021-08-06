В Омской области пропавшую школьницу нашли в соседнем районе

Девушка решила отправиться в областной центр на рейсовой маршрутке. Там ее и задержали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 4 августа, в полицию обратились обеспокоенные родители 16-летней школьницы из села Атрачи в Тюкалинском районе Омской области. В полиции сразу приступили к поискам, но в селе девушки не оказалось. Тогда ориентировку на нее передали патрулям в соседние районы.

Плоды поиски принесли уже утром следующего дня. Около 8:40 полиция остановила пассажирскую газель в Любинском районе. Во время проверки документов патрульные заметили среди пассажиров салона и пропавшую школьницу. Она направлялась в сторону Омска по трассе Омск-Тюмень. Ее задержали и передали в Тюкалинский район. Сейчас с ней и родителями работают специалисты, отметили в пресс-службе полиции. В дороге с девушкой ничего е произошло. Ее жизнь и здоровье были вне опасности.