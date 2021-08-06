В Омске третий день ищут девушку с родинкой на шее

Омичка ушла на работу и пропала. Она не выходит на связь третий день. Фото: ПСО «Доброспас»

К омичам обратились с просьбой помочь в поисках пропавшей во вторник, 3 августа, Вероники Коваленко. 29-летняя омичка тогда вышла из дома на работу в 7:30 и больше родные ее не видели. Женщина живет на улице Перелета в районе Автовокзала. Родные и волонтеры третьи сутки пытаются выяснить, где находится Вероника.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы светло-русые, на шее с правой стороны родинка.

Если вы видели Веронику или знаете, где она может находиться, свяжитесь с поисковым отрядом или позвоните в полицию.