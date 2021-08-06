Омский врач-онколог Попов, обвиняемый в гибели юной пациентки, снова избежал наказания

По мнению экспертов, девушка умерла из-за неправильно рассчитанной дозировки анестетика.

В Центральном райсуде Омска прекращено рассмотрение уголовного дела в отношении хирурга-онколога Сергея Попова.

Напомним, трагедия случилась 27 марта 2018 года. В тот день 23-летняя аспирантка медуниверситета Ольга Климкович была на выездном занятии в онкодиспансере. Работавший там и по совместительству преподававший Сергей Попов предложил ей удалить два небольших шрама на шее и ноге.

Операцию начали сразу после занятий, в перевязочном кабинете. Попов решил обойтись без анестезиолога, неправильно рассчитал количество анестетика и ввел своей пациентке смертельную дозу. Это после докажут судмедэксперты. Их заключения есть в материалах дела.

Однако из-за многочисленных экспертиз, а потом неявки Попова на заседания суда из-за болезни, прошел срок давности. Хирург избежал ответствннности.

Отец погибшей девушки решил не спускать дело на тормозах и подал апелляцию в Омский областной суд. Там встали на его сторону и вернули дело на повторное рассмотрение. Снова – в Центральный районный суд. Правда, другому судье – Белову. Но он поддержал своего коллегу и оставил его решение в силе.

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29 марта 2018 года Игорю Климковичу сообщили, что его старшая 23-летняя дочь Ольга впала в кому два дня тому назад. Правда, сделали это не сотрудники больницы, где произошло ЧП, а журналисты федерального телеканала. Отец девушки живет в Нефтеюганске, она училась в ординатуре в омском медуниверситете. Обезумевшие от страха родители начали выяснять хоть что-то о случившемся за сотни километров от них, но медики давали информацию крайне неохотно.

– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывает отец девушки. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Подробнее...)

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– Сначала сказали, что возникла непредвиденная аллергическая реакция, и они делают все возможное, чтобы ее спасти, – рассказывал «Комсомольской правде в Омске» отец девушки Игорь Климкович. – А через 28 дней она умерла, не приходя в сознание… При этом от нас практически большую часть информации скрыли. Вероятно, пытались замять это дело и выгородить своего сотрудника. (Далее...)