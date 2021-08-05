Райффайзенбанк объявляет благотворительный Step Challenge

Сотрудники Райффайзенбанка с 1 по 31 августа смогут принять участие в благотворительном Step Challenge. Сумму средних шагов, пройденными коллегами за это время, банк конвертирует в деньги, которые отправятся на благотворительность. 1 средний шаг = 5 рублей.

«Этот проект — один из ряда, призванных помочь сотрудникам поддерживать высокий уровень физической активности, пока многие из нас работают удаленно. И это также отличная возможность посвятить целый месяц доброму делу, — рассказал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. — Мы ценим желание сотрудников заниматься благотворительностью, и рады, что нам удалось найти формат, в котором каждый может одновременно заботиться о своём здоровье и благополучии тех, кто в этом нуждается».

Райффайзенбанк традиционно помогает одной из самых незащищенных категорий населения — одиноким пожилым людям. В этом году благотворительные средства будут направлены в фонд «София».

В прошлом году в Step Challenge приняли участие 229 команд или 2 250 сотрудников банка. За 31 день 21 команда дошла до Вены (1 962 км), а все вместе преодолели расстояние от Земли до Луны — более 386 624 км. За время соревнования в благотворительную «копилку» упало 896 959 рублей, банк удвоил и округлил эту сумму. Фонд «Старость в радость» получил 2 000 000 рублей. На эти деньги они закупили для домов престарелых прогулочные инвалидные коляски и облучатели-рециркуляторы. Благодаря коляскам пожилые люди смогли чаще бывать на улице и общаться не только с соседями по комнате. А рециркуляторы обеззараживают воздух в помещениях, чтобы там дышалось легче.

Райффайзенбанк поддерживает одиноких пожилых людей с 2013 года. В частности, банк проводит ежегодный конкурс просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст», реализует программы корпоративного волонтерства и сотрудничает с профильными фондами.

Согласно проведенному ранее исследованию Райффайзенбанка, более 50% россиян, работающих удаленно или в гибридном формате, отмечают нехватку физической активности по сравнению с офисной работой.